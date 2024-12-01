00:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 декабря
Суббота 21 декабря
Свернуть список

Падерборн 07 - Карлсруэ 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
21 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур
Падерборн 07
Карлсруэ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Карлсруэ, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
13.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й турПадерборн 071 : 1Карлсруэ
05.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турКарлсруэ0 : 3Падерборн 07
27.01.2023Германия - Вторая Бундеслига18-й турКарлсруэ0 : 1Падерборн 07
17.07.2022Германия - Вторая Бундеслига1-й турПадерборн 075 : 0Карлсруэ
10.04.2022Германия - Вторая Бундеслига29-й турПадерборн 072 : 2Карлсруэ
31.10.2021Германия - Вторая Бундеслига12-й турКарлсруэ2 : 4Падерборн 07
19.03.2021Германия - Вторая Бундеслига26-й турПадерборн 072 : 2Карлсруэ
28.11.2020Германия - Вторая Бундеслига9-й турКарлсруэ1 : 0Падерборн 07
01.03.2016Германия - Вторая Бундеслига24-й турКарлсруэ0 : 0Падерборн 07
19.09.2015Германия - Вторая Бундеслига7-й турПадерборн 072 : 0Карлсруэ
14.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й тур1 : 1Падерборн 07
06.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турПадерборн 072 : 4
30.11.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й тур1 : 3Падерборн 07
22.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й турПадерборн 073 : 2
09.11.2024Германия — Вторая Бундеслига12-й тур1 : 1Падерборн 07
13.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турКарлсруэ4 : 2
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур3 : 1Карлсруэ
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаКарлсруэ2 : 2 4 : 5
01.12.2024Германия — Вторая Бундеслига14-й турКарлсруэ1 : 3
23.11.2024Германия — Вторая Бундеслига13-й тур2 : 3Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг1728
2
Повышение
Кёльн1628
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1728
4 Падерборн 071628
5 Фортуна1726
6 Ганновер-961626
7 Кайзерслаутерн1626
8 Карлсруэ1626
9 Гамбург1625
10 Дармштадт 981624
11 Герта1621
12 Шальке-041720
13 Гройтер Фюрт1620
14 Нюрнберг1619
15 Пройссен Мюнстер1615
16
Стыковая зона
Ульм 18461613
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1613
18
Зона вылета
Ян168

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close