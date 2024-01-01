Торпедо М - Балтика 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
16 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Балтика, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Александр Александрович Грищенко
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|12.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 2
|05.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 1
|13.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 0
|04.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
|05.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|25.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|3 : 1
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|9
|19
| 2
Повышение
|Урал
|9
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|9
|17
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|9
|16
|5
|Сочи
|10
|15
|6
|Родина
|10
|14
|7
|Чайка
|10
|14
|8
|Ротор
|10
|14
|9
|Черноморец
|10
|14
|10
|Сокол
|10
|14
|11
|Енисей
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|10
|12
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|СКА-Хабаровск
|10
|11
|15
|Шинник
|10
|10
| 16
Зона вылета
|Алания
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Уфа
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|10
|5