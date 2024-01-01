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Торпедо М - Балтика 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
16 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Торпедо М
Балтика

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Балтика, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
12.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Торпедо М2 : 2Балтика
05.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Балтика1 : 1Торпедо М
29.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Балтика0 : 0Торпедо М
22.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Торпедо М1 : 1Балтика
31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Торпедо М1 : 0Балтика
27.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Балтика1 : 1Торпедо М
13.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Торпедо М2 : 0Балтика
04.04.2014 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Балтика0 : 0Торпедо М
05.09.2013 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Торпедо М1 : 0Балтика
25.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Балтика3 : 1Торпедо М
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Торпедо М2 : 2
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 1Торпедо М
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Торпедо М1 : 1
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 1Торпедо М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика4 : 0
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Балтика2 : 1
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 2Балтика
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 2Балтика
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Балтика1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи1015
6 Родина1014
7 Чайка1014
8 Ротор1014
9 Черноморец1014
10 Сокол1014
11 Енисей1012
12 Нефтехимик1012
13 КАМАЗ1011
14 СКА-Хабаровск1011
15 Шинник1010
16
Зона вылета
Алания109
17
Зона вылета
Уфа109
18
Зона вылета
Тюмень105

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