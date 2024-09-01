01:46 ()
Свернуть список

Сток Сити - Халл Сити 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
20 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 6-й тур
Сток Сити
Халл Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Халл Сити, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Германия Тим Вальтер
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Халл Сити0 : 2Сток Сити
24.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Сток Сити1 : 3Халл Сити
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Сток Сити0 : 0Халл Сити
13.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Халл Сити0 : 3Сток Сити
16.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Халл Сити0 : 2Сток Сити
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Сток Сити2 : 0Халл Сити
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Сток Сити5 : 1Халл Сити
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Халл Сити2 : 1Сток Сити
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Халл Сити2 : 0Сток Сити
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Сток Сити2 : 0Халл Сити
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 3-й раунд Сток Сити1 : 1 2 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 0Сток Сити
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 0 : 1Сток Сити
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 5Сток Сити
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Сток Сити1 : 2
13.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Халл Сити0 : 2
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 2 : 0Халл Сити
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Халл Сити0 : 0
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 1 : 1Халл Сити
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Халл Сити1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион513
2
Повышение
Сандерленд512
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс511
4
Плей-офф
Бёрнли510
5
Плей-офф
Уотфорд510
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед59
7 Оксфорд Юнайтед59
8 Дерби Каунти59
9 Лидс Юнайтед58
10 Мидлсбро58
11 Суонси Сити57
12 Куинз Парк Рейнджерс56
13 Сток Сити56
14 Ковентри Сити55
15 Норвич Сити55
16 Плимут Аргайл55
17 Бристоль Сити55
18 Миллуолл54
19 Лутон Таун54
20 Шеффилд Уэнсдей54
21 Престон Норт Энд54
22
Зона вылета
Халл Сити53
23
Зона вылета
Портсмут53
24
Зона вылета
Кардифф Сити51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close