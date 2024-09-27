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Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Челси
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1ИспанияврРоберт Санчес
27ФранциязщМало Гюсто
29ФранциязщУэсли Фофана
6АнглиязщЛеви Колвилл
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
11АнглиянпНони Мадуэке
19АнглиянпДжейдон Санчо
15СенегалнпНиколас Джексон
1НидерландыврБарт Вербрюгген
34НидерландызщЙоэл Велтман
29НидерландызщЯн Паул ван Хекке
5АнглиязщЛьюис Данк
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
41АнглияпзДжек Хиншелвуд
20КамерунпзКарлос Балеба
17ГамбиянпЯнкуба Минте
22ЯпониянпКаору Митома
18АнглиянпДэнни Уэлбек
14ФранциянпЖоржиньо Рюттер
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
15.05.2024Англия - Премьер-лига34-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турЧелси3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаЧелси1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЧелси4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.04.2023Англия - Премьер-лига31-й турЧелси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2022Англия - Премьер-лига14-й турБрайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
18.01.2022Англия - Премьер-лига24-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
29.12.2021Англия - Премьер-лига20-й турЧелси1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2021Англия - Премьер-лига32-й турЧелси0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2020Англия - Премьер-лига1-й турБрайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
24.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундЧелси5 : 0
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур0 : 3Челси
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й тур0 : 1Челси
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й турЧелси1 : 1
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1Челси
22.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турБрайтон энд Хоув Альбион2 : 2
18.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раундБрайтон энд Хоув Альбион3 : 2
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турБрайтон энд Хоув Альбион0 : 0
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундБрайтон энд Хоув Альбион4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити513
2
Лига чемпионов
Ливерпуль512
3
Лига чемпионов
Астон Вилла512
4
Лига чемпионов
Арсенал511
5
Лига Европы
Челси510
6 Ньюкасл Юнайтед510
7 Брайтон энд Хоув Альбион59
8 Ноттингем Форест59
9 Фулхэм58
10 Тоттенхэм Хотспур57
11 Манчестер Юнайтед57
12 Брентфорд56
13 Борнмут55
14 Вест Хэм Юнайтед54
15 Лестер Сити53
16 Кристал Пэлас53
17 Ипсвич Таун53
18
Зона вылета
Саутгемптон51
19
Зона вылета
Вулверхэмптон51
20
Зона вылета
Эвертон51

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