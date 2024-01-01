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Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 07 Октября прямая трансляция

07 Октября 2024 года в 03:00 (+03:00). Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур
Бока Хуниорс
1-й тайм, 43'
1 : 0
Аргентинос Хуниорс

  • 12'
    Эдинсон Кавани
  • 32'
    1:0
    Мигель Мерентьель
0'
45'
90'
  • 24'
    Франсис Мак Аллистер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс, которое состоится 07 Октября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Аргентинос Хуниорс
Буэнос-Айрес
12АргентинаврЛеандро Брей
17ПерузщЛуис Адвинкула
2АргентиназщКристиан Лема
23АргентиназщЛаутаро Бланко
38АргентинапзАарон Ансельмино
21АргентинапзИгнасио Мирамон
30АргентинапзТомас Бельмонте
22АргентинанпКевин Сенон
16УругвайнпМигель Мерентьель
33АргентинанпБриан Агирре
10УругвайнпЭдинсон Кавани
50АргентинаврДиего Родригес
14АргентиназщKevin Coronel
2АргентиназщTobias Palacio
6АргентиназщРоман Вега
16АргентиназщФранциско Фабиан Альварез
30АргентинапзФрансис Мак Аллистер
22АргентинапзAlan Lescano
8УругвайпзАлан Родригес
21АргентинанпНиколас Орос
11АргентинанпJose Herrera
10АргентинанпГастон Верон
Запасные
13АргентинаврХавьер Гарсия
34АргентиназщМатео Мендия
3УругвайзщМарсело Сараччи
24АргентиназщХуан Баринага
40АргентиназщЛаутаро Ди Лолло
47АргентинапзХабес Саралеги
45АргентинапзМаурисио Бенитес
43АргентинапзМильтон Дельгадо
7АргентинанпЭсекьель Себальос
9АргентинанпМильтон Хименес
11АргентинанпЛукас Хансон
53АргентинаJoaquin Ruiz
19АргентиназщХонатан Гальван
18АргентиназщФернандо Меса
31АргентиназщManuel Guillen
36ПарагвайпзAriel Gamarra
29АргентинапзEmiliano Viveros
28АргентинанпMatias Perello
27АргентинанпТомас Молина
17АргентинанпКристиан Феррейра
9АргентинанпМаксимильяно Ромеро
7АргентинанпSantiago Rodriguez
32АргентинанпНиколас Кордеро
35АргентинаAgustin Mangiaut
Главные тренеры
АргентинаДиего Эрнан Мартинес
История личных встреч
20.05.2023 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. 17-й тур Аргентинос Хуниорс0 : 1Бока Хуниорс
20.07.2022 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 9-й тур Аргентинос Хуниорс2 : 0Бока Хуниорс
09.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. 5-й тур Бока Хуниорс1 : 1Аргентинос Хуниорс
10.01.2021 Аргентина - Примера Плей-офф чемпионов - Группа A. 5-й тур Аргентинос Хуниорс2 : 2Бока Хуниорс
01.12.2019 Аргентина - Примера 15-й тур Бока Хуниорс1 : 1Аргентинос Хуниорс
16.09.2018 Аргентина - Примера 5-й тур Аргентинос Хуниорс0 : 1Бока Хуниорс
06.03.2018 Аргентина - Примера 18-й тур Аргентинос Хуниорс2 : 0Бока Хуниорс
01.05.2016 Аргентина - Примера Примера. 13-й тур Аргентинос Хуниорс1 : 0Бока Хуниорс
19.09.2015 Аргентина - Примера Примера. 25-й тур Аргентинос Хуниорс1 : 3Бока Хуниорс
29.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур 2 : 0Бока Хуниорс
21.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур Бока Хуниорс0 : 1
14.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур 2 : 1Бока Хуниорс
08.09.2024 Кубок Аргентины 2024 1/8 финала Бока Хуниорс1 : 1 8 : 7
01.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур Бока Хуниорс2 : 1
01.10.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур Аргентинос Хуниорс0 : 0
22.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур 0 : 0Аргентинос Хуниорс
16.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур Аргентинос Хуниорс3 : 0
02.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур 1 : 0Аргентинос Хуниорс
24.08.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур Аргентинос Хуниорс0 : 0
Турнирная таблица
Лига Професиональ - 1-я фаза
КомандаИО
1 Годой-Крус1429
2 Ривер Плейт1427
3 Эстудиантес ЛП1427
4 Аргентинос Хуниорс1426
5 Барракас Сентраль1426
6 Дефенса и Хустисия1426
7 Бока Хуниорс1425
8 Велес Сарсфилд1425
9 Расинг А1424
10 Тальерес1424
11 Ланус1423
12 Индепендьенте1423
13 Ньюэллс Олд Бойз1421
14 Унион1420
15 Платенсе1418
16 Институто1417
17 Банфилд1417
18 Уракан1416
19 Сан-Лоренсо1416
20 Химнасия и Эсгрима ЛП1416
21 Росарио Сентраль1415
22 Бельграно1414
23 Депортиво Риестра1413
24 Сентраль Кордова1411
25 Атлетико Тукуман1410
26 Атлетико Сармьенто149
27 Индепендьенте Ривадавия148
28 Тигре145
Лига Професиональ - 2-я фаза
КомандаИО
1 Велес Сарсфилд1736
2 Уракан1731
3 Тальерес1731
4 Институто1728
5 Унион1727
6 Атлетико Тукуман1626
7 Ривер Плейт1725
8 Расинг А1725
9 Бельграно1725
10 Депортиво Риестра1724
11 Химнасия и Эсгрима ЛП1723
12 Росарио Сентраль1622
13 Годой-Крус1622
14 Индепендьенте1722
15 Бока Хуниорс1621
16 Платенсе1721
17 Эстудиантес ЛП1620
18 Ланус1720
19 Ньюэллс Олд Бойз1720
20 Аргентинос Хуниорс1619
21 Сентраль Кордова1719
22 Индепендьенте Ривадавия1619
23 Тигре1618
24 Атлетико Сармьенто1718
25 Сан-Лоренсо1617
26 Банфилд1617
27 Дефенса и Хустисия1612
28
Зона вылета
Барракас Сентраль1611

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