Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 07 Октября прямая трансляция
07 Октября 2024 года в 03:00 (+03:00). Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур
1-й тайм, 43'
1 : 0
- 12'Эдинсон Кавани
- 32'1:0Мигель Мерентьель
0'
45'
90'
- 24'Франсис Мак Аллистер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс, которое состоится 07 Октября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина — Примера, Лига Професиональ - 2-я фаза. 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Аргентинос Хуниорс
Буэнос-Айрес
|12
|вр
|Леандро Брей
|17
|зщ
|Луис Адвинкула
|2
|зщ
|Кристиан Лема
|23
|зщ
|Лаутаро Бланко
|38
|пз
|Аарон Ансельмино
|21
|пз
|Игнасио Мирамон
|30
|пз
|Томас Бельмонте
|22
|нп
|Кевин Сенон
|16
|нп
|Мигель Мерентьель
|33
|нп
|Бриан Агирре
|10
|нп
|Эдинсон Кавани
|50
|вр
|Диего Родригес
|14
|зщ
|Kevin Coronel
|2
|зщ
|Tobias Palacio
|6
|зщ
|Роман Вега
|16
|зщ
|Франциско Фабиан Альварез
|30
|пз
|Франсис Мак Аллистер
|22
|пз
|Alan Lescano
|8
|пз
|Алан Родригес
|21
|нп
|Николас Орос
|11
|нп
|Jose Herrera
|10
|нп
|Гастон Верон
Запасные
|13
|вр
|Хавьер Гарсия
|34
|зщ
|Матео Мендия
|3
|зщ
|Марсело Сараччи
|24
|зщ
|Хуан Баринага
|40
|зщ
|Лаутаро Ди Лолло
|47
|пз
|Хабес Саралеги
|45
|пз
|Маурисио Бенитес
|43
|пз
|Мильтон Дельгадо
|7
|нп
|Эсекьель Себальос
|9
|нп
|Мильтон Хименес
|11
|нп
|Лукас Хансон
|53
|Joaquin Ruiz
|19
|зщ
|Хонатан Гальван
|18
|зщ
|Фернандо Меса
|31
|зщ
|Manuel Guillen
|36
|пз
|Ariel Gamarra
|29
|пз
|Emiliano Viveros
|28
|нп
|Matias Perello
|27
|нп
|Томас Молина
|17
|нп
|Кристиан Феррейра
|9
|нп
|Максимильяно Ромеро
|7
|нп
|Santiago Rodriguez
|32
|нп
|Николас Кордеро
|35
|Agustin Mangiaut
Главные тренеры
|Диего Эрнан Мартинес
История личных встреч
|20.05.2023
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. 17-й тур
|0 : 1
|20.07.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 9-й тур
|2 : 0
|09.08.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. 5-й тур
|1 : 1
|10.01.2021
|Аргентина - Примера
|Плей-офф чемпионов - Группа A. 5-й тур
|2 : 2
|01.12.2019
|Аргентина - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|16.09.2018
|Аргентина - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|06.03.2018
|Аргентина - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|01.05.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. 13-й тур
|1 : 0
|19.09.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. 25-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур
|2 : 1
|08.09.2024
|Кубок Аргентины 2024
|1/8 финала
|1 : 1 8 : 7
|01.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 16-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур
|0 : 0
|16.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур
|3 : 0
|02.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Лига Професиональ - 1-я фаза
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Годой-Крус
|14
|29
|2
|Ривер Плейт
|14
|27
|3
|Эстудиантес ЛП
|14
|27
|4
|Аргентинос Хуниорс
|14
|26
|5
|Барракас Сентраль
|14
|26
|6
|Дефенса и Хустисия
|14
|26
|7
|Бока Хуниорс
|14
|25
|8
|Велес Сарсфилд
|14
|25
|9
|Расинг А
|14
|24
|10
|Тальерес
|14
|24
|11
|Ланус
|14
|23
|12
|Индепендьенте
|14
|23
|13
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|21
|14
|Унион
|14
|20
|15
|Платенсе
|14
|18
|16
|Институто
|14
|17
|17
|Банфилд
|14
|17
|18
|Уракан
|14
|16
|19
|Сан-Лоренсо
|14
|16
|20
|Химнасия и Эсгрима ЛП
|14
|16
|21
|Росарио Сентраль
|14
|15
|22
|Бельграно
|14
|14
|23
|Депортиво Риестра
|14
|13
|24
|Сентраль Кордова
|14
|11
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|10
|26
|Атлетико Сармьенто
|14
|9
|27
|Индепендьенте Ривадавия
|14
|8
|28
|Тигре
|14
|5
Лига Професиональ - 2-я фаза
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Велес Сарсфилд
|17
|36
|2
|Уракан
|17
|31
|3
|Тальерес
|17
|31
|4
|Институто
|17
|28
|5
|Унион
|17
|27
|6
|Атлетико Тукуман
|16
|26
|7
|Ривер Плейт
|17
|25
|8
|Расинг А
|17
|25
|9
|Бельграно
|17
|25
|10
|Депортиво Риестра
|17
|24
|11
|Химнасия и Эсгрима ЛП
|17
|23
|12
|Росарио Сентраль
|16
|22
|13
|Годой-Крус
|16
|22
|14
|Индепендьенте
|17
|22
|15
|Бока Хуниорс
|16
|21
|16
|Платенсе
|17
|21
|17
|Эстудиантес ЛП
|16
|20
|18
|Ланус
|17
|20
|19
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|20
|20
|Аргентинос Хуниорс
|16
|19
|21
|Сентраль Кордова
|17
|19
|22
|Индепендьенте Ривадавия
|16
|19
|23
|Тигре
|16
|18
|24
|Атлетико Сармьенто
|17
|18
|25
|Сан-Лоренсо
|16
|17
|26
|Банфилд
|16
|17
|27
|Дефенса и Хустисия
|16
|12
| 28
Зона вылета
|Барракас Сентраль
|16
|11