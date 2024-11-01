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Болонья - Венеция 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
30 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Болонья
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Венеция, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Венеция
Венеция
1 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
15 Италия зщ Николо Казале
33 Испания зщ Хуан Миранда
6 Хорватия пз Никола Моро
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
35 Сербия вр Филип Станкович
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
33 Хорватия зщ Марин Шверко
27 Италия зщ Антонио Кандела
7 Италия зщ Франческо Дзампано
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
6 США пз Джанлука Бузио
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
08.05.2022 Италия - Серия А 36-й тур Венеция4 : 3Болонья
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Болонья0 : 1Венеция
27.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Болонья1 : 2
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 3 : 0Болонья
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 3Болонья
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Болонья0 : 1
02.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Болонья1 : 0
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Венеция0 : 1
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Венеция1 : 2
03.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Венеция
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Венеция3 : 2
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 2Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1329
2
Лига чемпионов
Интер М1328
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Аталанта1328
5
Лига Европы
Лацио1328
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1325
7 Милан1219
8 Болонья1218
9 Удинезе1317
10 Эмполи1316
11 Торино1315
12 Рома1313
13 Лечче1312
14 Парма1312
15 Верона1312
16 Кальяри1311
17 Дженоа1311
18
Зона вылета
Комо1310
19
Зона вылета
Монца139
20
Зона вылета
Венеция138

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