Болонья - Венеция 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
30 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Венеция, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Венеция
Венеция
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|6
|пз
|Никола Моро
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|35
|вр
|Филип Станкович
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 3
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|13
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|13
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|13
|25
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Болонья
|12
|18
|9
|Удинезе
|13
|17
|10
|Эмполи
|13
|16
|11
|Торино
|13
|15
|12
|Рома
|13
|13
|13
|Лечче
|13
|12
|14
|Парма
|13
|12
|15
|Верона
|13
|12
|16
|Кальяри
|13
|11
|17
|Дженоа
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Комо
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Монца
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Венеция
|13
|8