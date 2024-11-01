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Кривбасс - Полесье 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
30 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Кривбасс
Полесье

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Полесье, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Полесье2 : 1Кривбасс
13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Кривбасс0 : 1Полесье
06.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Полесье1 : 1Кривбасс
24.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Кривбасс
09.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Кривбасс
04.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Кривбасс1 : 1
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Полесье2 : 1Кривбасс
26.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Кривбасс3 : 1
25.11.2024 Украина — Премьер-лига 14-й тур Полесье1 : 1
10.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Полесье
03.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Полесье
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Полесье2 : 1Кривбасс
25.10.2024 Украина — Премьер-лига 11-й тур Полесье1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К1232
2
Квалификация Лиги конференций
Александрия1230
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр1226
4 Полесье1222
5 Кривбасс1219
6 Карпаты1318
7 Верес1316
8 ЛНЗ Черкассы1315
9 Рух В1215
10 Заря1313
11 Ворскла1413
12 Черноморец1312
13
Стыковая зона
Колос1312
14
Стыковая зона
Оболонь-Бровар149
15
Зона вылета
Ингулец148
16
Зона вылета
Днепр-100

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