Кривбасс - Полесье 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
30 Ноября 2024 года в 16:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Полесье, которое состоится 30 Ноября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|13.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|06.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|04.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|25.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1
|25.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|12
|32
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|12
|30
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр
|12
|26
|4
|Полесье
|12
|22
|5
|Кривбасс
|12
|19
|6
|Карпаты
|13
|18
|7
|Верес
|13
|16
|8
|ЛНЗ Черкассы
|13
|15
|9
|Рух В
|12
|15
|10
|Заря
|13
|13
|11
|Ворскла
|14
|13
|12
|Черноморец
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Колос
|13
|12
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|14
|9
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|14
|8
| 16
Зона вылета
|Днепр-1
|0
|0