Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 06 Января прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
06 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|20
|пз
|Томми Дойл
|8
|пз
|Жоао Гомес
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|4
|зщ
|Морато
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|22
|пз
|Райан Йейтс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|нп
|Энтони Эланга
|24
|нп
|Рамон Соса
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Витор Перейра
|Витор Перейра
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 4
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 2
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 2
|04.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|20
|30
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6