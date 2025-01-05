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Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 06 Января прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
06 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ноттингем Форест, которое состоится 06 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
15 Англия зщ Крейг Доусон
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
20 Англия пз Томми Дойл
8 Бразилия пз Жоао Гомес
29 Португалия нп Гонсалу Гедеш
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
4 Бразилия зщ Морато
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
22 Англия пз Райан Йейтс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция нп Энтони Эланга
24 Парагвай нп Рамон Соса
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Португалия Витор Перейра
Португалия Витор Перейра
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест2 : 2Вулверхэмптон
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ноттингем Форест
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
11.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ноттингем Форест1 : 1 4 : 3Вулверхэмптон
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Вулверхэмптон
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вулверхэмптон0 : 2Ноттингем Форест
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ноттингем Форест1 : 2Вулверхэмптон
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Вулверхэмптон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Вулверхэмптон2 : 0
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 3Вулверхэмптон
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 2
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест2 : 1
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 3Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1946
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2030
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Манчестер Юнайтед2023
14 Вест Хэм Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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