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Халл Сити - Сток Сити 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Халл Сити
Сток Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Сток Сити, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
ГерманияТим Вальтер
ИспанияРубен Селльес
ИспанияРубен Селльес
АнглияСтивен Шумахер
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
20.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турСток Сити1 : 3Халл Сити
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турХалл Сити0 : 2Сток Сити
24.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турСток Сити1 : 3Халл Сити
11.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турСток Сити0 : 0Халл Сити
13.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турХалл Сити0 : 3Сток Сити
16.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турХалл Сити0 : 2Сток Сити
25.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турСток Сити2 : 0Халл Сити
07.03.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турСток Сити5 : 1Халл Сити
07.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турХалл Сити2 : 1Сток Сити
02.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 30-й турХалл Сити2 : 0Сток Сити
24.01.2025Англия — Чемпионшип29-й тур0 : 3Халл Сити
21.01.2025Англия — Чемпионшип28-й турХалл Сити1 : 2
18.01.2025Англия — Чемпионшип27-й тур0 : 1Халл Сити
12.01.2025Кубок Англии1/32 финалаХалл Сити1 : 1 4 : 5
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турХалл Сити3 : 3
25.01.2025Англия — Чемпионшип29-й турСток Сити0 : 0
22.01.2025Англия — Чемпионшип28-й тур3 : 1Сток Сити
18.01.2025Англия — Чемпионшип27-й тур1 : 1Сток Сити
11.01.2025Кубок Англии1/32 финала1 : 2 ДВСток Сити
04.01.2025Англия — Чемпионшип26-й турСток Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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