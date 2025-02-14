14:36 ()
Свернуть список

Брайтон - Челси 14 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 14-02-2025 22:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
14 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Челси
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
4 Англия зщ Адам Уэбстер
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
17 Гамбия нп Янкуба Минте
14 Франция нп Жоржиньо Рюттер
9 Бразилия нп Жоао Педро
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
12 Швеция вр Филип Йоргенсен
24 Англия зщ Рис Джеймс
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
18 Франция пз Кристофер Нкунку
11 Англия нп Нони Мадуэке
19 Англия нп Джейдон Санчо
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Челси
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
18.01.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Челси
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 7 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
16.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Челси
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 1
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Челси
20.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Челси3 : 1
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2443
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Астон Вилла2437
9 Фулхэм2436
10 Брайтон энд Хоув Альбион2434
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Эвертон2427
16 Вест Хэм Юнайтед2427
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close