Брайтон - Челси 14 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 14-02-2025 22:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
14 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Челси, которое состоится 14 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Челси
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|17
|нп
|Янкуба Минте
|14
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|9
|нп
|Жоао Педро
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|12
|вр
|Филип Йоргенсен
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|19
|нп
|Джейдон Санчо
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Энцо Мареска
История личных встреч
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|18.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|7 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Астон Вилла
|24
|37
|9
|Фулхэм
|24
|36
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|34
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Эвертон
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9