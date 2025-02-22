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Райо Вальекано - Вильярреал 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:15
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
22 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Райо Вальекано
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вильярреал, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
16ГаназщАбдул Мумин
3ИспаниязщПеп Чаварриа
4ИспанияпзПедро Диас
6СенегалпзПате Сисс
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
11ФранцияпзРанди Нтекья
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
13ИспанияврДиего Конде
26ИспаниязщПау Наварро
8АргентиназщХуан Фойт
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
19Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
22ИспаниянпАйосе Перес
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
18.12.2024Испания — Примера12-й турВильярреал1 : 1Райо Вальекано
28.04.2024Испания - Примера33-й турВильярреал3 : 0Райо Вальекано
24.09.2023Испания - Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1Вильярреал
28.05.2023Испания - Примера37-й турРайо Вальекано2 : 1Вильярреал
30.01.2023Испания - Примера19-й турВильярреал0 : 1Райо Вальекано
12.05.2022Испания - Примера36-й турРайо Вальекано1 : 5Вильярреал
12.12.2021Испания - Примера17-й турВильярреал2 : 0Райо Вальекано
29.01.2020Кубок Испании1/8 финалаРайо Вальекано0 : 2Вильярреал
17.03.2019Испания - Примера28-й турВильярреал3 : 1Райо Вальекано
11.11.2018Испания - Примера12-й турРайо Вальекано2 : 2Вильярреал
17.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 0Райо Вальекано
07.02.2025Испания — Примера23-й турРайо Вальекано1 : 0
31.01.2025Испания — Примера22-й тур0 : 1Райо Вальекано
26.01.2025Испания — Примера21-й турРайо Вальекано2 : 1
19.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 1Райо Вальекано
15.02.2025Испания — Примера24-й турВильярреал1 : 1
08.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 2Вильярреал
01.02.2025Испания — Примера22-й турВильярреал5 : 1
25.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Вильярреал
20.01.2025Испания — Примера20-й турВильярреал4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2451
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
3
Лига чемпионов
Атлетико М2450
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2441
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2435
7 Мальорка2434
8 Бетис2432
9 Осасуна2432
10 Реал Сосьедад2431
11 Жирона2431
12 Севилья2431
13 Хетафе2430
14 Сельта2429
15 Эспаньол2424
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2423
19
Зона вылета
Алавес2422
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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