Райо Вальекано - Вильярреал 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 17:15
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
22 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вильярреал, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|4
|пз
|Педро Диас
|6
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|11
|пз
|Ранди Нтекья
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|13
|вр
|Диего Конде
|26
|зщ
|Пау Наварро
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|19
|нп
|Николя Пепе
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|30.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|12.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 5
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|29.01.2020
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|3 : 1
|11.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 2
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|07.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 0
|31.01.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|24
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|32
|9
|Осасуна
|24
|32
|10
|Реал Сосьедад
|24
|31
|11
|Жирона
|24
|31
|12
|Севилья
|24
|31
|13
|Хетафе
|24
|30
|14
|Сельта
|24
|29
|15
|Эспаньол
|24
|24
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|24
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15