Ковентри Сити - Сток Сити 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 14:30
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
08 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Сток Сити, которое состоится 08 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Марк Робинс
История личных встреч
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|01.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 4
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 2
|07.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|25.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|21.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 3
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|2 : 3
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 2
|11.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 4
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|0 : 0
|25.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|4 : 2
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|3 : 1
|12.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|35
|76
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|35
|73
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|35
|71
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|35
|65
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|35
|53
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|35
|52
|7
|Бристоль Сити
|35
|52
|8
|Блэкберн Роверс
|35
|52
|9
|Мидлсбро
|35
|50
|10
|Уотфорд
|35
|49
|11
|Норвич Сити
|35
|48
|12
|Миллуолл
|35
|45
|13
|Шеффилд Уэнсдей
|35
|45
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|44
|15
|Престон Норт Энд
|35
|43
|16
|Суонси Сити
|35
|41
|17
|Портсмут
|35
|39
|18
|Оксфорд Юнайтед
|35
|38
|19
|Халл Сити
|35
|36
|20
|Сток Сити
|35
|36
|21
|Кардифф Сити
|35
|36
| 22
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|31
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|35
|30
| 24
Зона вылета
|Дерби Каунти
|35
|29