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Ковентри Сити - Сток Сити 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 14:30
Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
08 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Ковентри Сити
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Сток Сити, которое состоится 08 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й турСток Сити1 : 0Ковентри Сити
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турСток Сити0 : 1Ковентри Сити
11.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турКовентри Сити0 : 0Сток Сити
01.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турКовентри Сити0 : 4Сток Сити
22.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСток Сити0 : 2Ковентри Сити
07.05.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСток Сити1 : 1Ковентри Сити
25.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турКовентри Сити1 : 0Сток Сити
21.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турСток Сити2 : 3Ковентри Сити
26.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити0 : 0Сток Сити
06.01.2018Кубок Англии1/32 финалаКовентри Сити2 : 1Сток Сити
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й тур2 : 3Ковентри Сити
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й турКовентри Сити2 : 1
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й тур1 : 2Ковентри Сити
11.02.2025Англия — Чемпионшип32-й турКовентри Сити1 : 0
08.02.2025Кубок Англии1/16 финалаКовентри Сити1 : 4
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турСток Сити0 : 0
25.02.2025Англия — Чемпионшип31-й турСток Сити1 : 3
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур4 : 2Сток Сити
15.02.2025Англия — Чемпионшип33-й турСток Сити3 : 1
12.02.2025Англия — Чемпионшип32-й тур2 : 0Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3573
3
Плей-офф
Бёрнли3571
4
Плей-офф
Сандерленд3565
5
Плей-офф
Ковентри Сити3553
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3552
7 Бристоль Сити3552
8 Блэкберн Роверс3552
9 Мидлсбро3550
10 Уотфорд3549
11 Норвич Сити3548
12 Миллуолл3545
13 Шеффилд Уэнсдей3545
14 Куинз Парк Рейнджерс3544
15 Престон Норт Энд3543
16 Суонси Сити3541
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3538
19 Халл Сити3536
20 Сток Сити3536
21 Кардифф Сити3536
22
Зона вылета
Лутон Таун3531
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3530
24
Зона вылета
Дерби Каунти3529

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