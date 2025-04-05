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Плимут Аргайл - Норвич Сити 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Плимут Аргайл
Норвич Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Норвич Сити, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Норвич Сити6 : 1Плимут Аргайл
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Норвич Сити2 : 1Плимут Аргайл
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Плимут Аргайл6 : 2Норвич Сити
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Плимут Аргайл2 : 3
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 2Плимут Аргайл
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Плимут Аргайл0 : 3
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Норвич Сити1 : 0
14.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 2 : 1Норвич Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Норвич Сити2 : 3
07.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Норвич Сити1 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 1Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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