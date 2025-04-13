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Айнтрахт Ф - Хайденхайм 13 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-04-2025 17:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
13 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Айнтрахт Ф
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хайденхайм, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
35 Бразилия зщ Тута
3 Бельгия зщ Артур Теате
15 Тунис пз Эллиес Скири
6 Дания пз Оскар Хойлунн
27 Германия пз Марио Гётце
16 Швеция пз Хуго Ларссон
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
11 Франция нп Уго Экитике
1 Германия вр Кевин Мюллер
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
4 Германия зщ Тим Зирслебен
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
2 Германия зщ Марнон Буш
3 Германия пз Ян Шёппнер
13 Германия пз Франс Кретциг
39 Германия пз Никлас Дорш
21 Германия пз Адриан Бек
18 Германия нп Марвин Пирингер
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
01.12.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Хайденхайм0 : 4Айнтрахт Ф
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Хайденхайм1 : 2Айнтрахт Ф
08.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Хайденхайм
20.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Хайденхайм1 : 2 ДВАйнтрахт Ф
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч 1 : 1Айнтрахт Ф
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Айнтрахт Ф4 : 1
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Хайденхайм0 : 1
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 0 : 1Хайденхайм
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Хайденхайм3 : 1
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 1Хайденхайм
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Хайденхайм0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2868
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2848
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2948
5
Лига Европы
Майнц2946
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2945
7 Боруссия М2944
8 Аугсбург2942
9 Боруссия Д2841
10 Штутгарт2840
11 Вердер2839
12 Вольфсбург2938
13 Унион2934
14 Хоффенхайм2930
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм2822
17
Зона вылета
Бохум2920
18
Зона вылета
Хольштайн2918

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