Айнтрахт Ф - Хайденхайм 13 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-04-2025 17:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
13 Апреля 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Хайденхайм, которое состоится 13 Апреля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|35
|зщ
|Тута
|3
|зщ
|Артур Теате
|15
|пз
|Эллиес Скири
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|27
|пз
|Марио Гётце
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|11
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|2
|зщ
|Марнон Буш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|13
|пз
|Франс Кретциг
|39
|пз
|Никлас Дорш
|21
|пз
|Адриан Бек
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Франк Шмидт
История личных встреч
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|20.12.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|68
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|28
|48
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|48
| 5
Лига Европы
|Майнц
|29
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|29
|45
|7
|Боруссия М
|29
|44
|8
|Аугсбург
|29
|42
|9
|Боруссия Д
|28
|41
|10
|Штутгарт
|28
|40
|11
|Вердер
|28
|39
|12
|Вольфсбург
|29
|38
|13
|Унион
|29
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|28
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|29
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|29
|18