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Айнтрахт - Тоттенхэм 17 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 17-04-2025 21:00
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), 57 500 зрителей (99% при вместимости 58 000)
17 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Айнтрахт Ф
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур

  • 42'
    Кауа Сантос
  • 57'
    Расмус Кристенсен
  • 90+6'
    Артур Теате
0'
45'
90'
  • 43'
    0:1
    Доминик Соланке
  • 45+6'
    Бреннан Джонсон
  • 79'
    Родриго Бентанкур
  • 90+7'
    Кристиан Ромеро
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
35 Бразилия зщ Тута
3 Бельгия зщ Артур Теате
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
76'
27 Германия пз Марио Гётце
17'
21 Германия пз Натаниэль Браун
76'
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
58'
11 Франция нп Уго Экитике
8 Алжир пз Фарес Шаиби
17'
20 Турция пз Джан Узун
58'
36 Германия пз Ансгар Кнауфф
76'
17 Франция нп Элье Ваи
76'
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
13 Италия зщ Дестини Удоджи
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
45+1'
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
85'
19 Англия нп Доминик Соланке
11 Франция нп Матис Тель
79'
21 Швеция пз Деян Кулушевски
45+1'
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
79'
4 Австрия зщ Кевин Дансо
85'
Запасные
42 Германия вр Амил Шильевич
5 Швейцария зщ Орель Аменда
29 Франция зщ Нильс Нкунку
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
18 Германия пз Махмуд Дауд
30 Бельгия пз Миши Батшуайи-Атунга
33 Германия нп Йенс Граль
22 США нп Тимоти Чендлер
40 Англия вр Брэндон Остин
41 Англия вр Элфи Уайтмен
24 Англия зщ Джед Спенс
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
8 Мали пз Ив Биссума
14 Англия пз Арчи Грей
9 Бразилия нп Ришарлисон
28 Франция нп Вильсон Одобер
47 Англия нп Мики Мур
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 1Айнтрахт Ф
12.10.2022 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Айнтрахт Ф
04.10.2022 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Ф3 : 0
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 1Айнтрахт Ф
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.04.2025 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 1Айнтрахт Ф
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Ференцварош
Виктория Пльзень
1 : 0 3 : 0
Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
1 : 2 5 : 2
Юнион
Аякс
0 : 2 1 : 2 ДВ
Фенербахче
Андерлехт
3 : 0 2 : 2
Команда12
Порту
Рома
1 : 1 3 : 2
АЗ Алкмар
Галатасарай
4 : 1 2 : 2
ПАОК
ФКСБ
1 : 2 2 : 0
Твенте
Будё-Глимт
2 : 1 5 : 2 ДВ
1/8 финала
Команда12
АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 3 : 1
Фенербахче
Рейнджерс
1 : 3 0 : 2 3 : 2
ФКСБ
Лион
1 : 3 4 : 0
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
1 : 1 4 : 1
Команда12
Будё-Глимт
Олимпиакос
3 : 0 2 : 1
Аякс
Айнтрахт Ф
1 : 2 4 : 1
Виктория Пльзень
Лацио
1 : 2 1 : 1
Рома
Атлетик Б
2 : 1 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Будё-Глимт
Лацио
2 : 0 17.04
Лион
Манчестер Юнайтед
2 : 2 17.04
Команда12
Рейнджерс
Атлетик Б
0 : 0 2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
1 : 1 0 : 1
1/2 финала
Команда12
Тоттенхэм Хотспур
QF2
01.0508.05
Команда12
Атлетик Б
QF4
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
21.05

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