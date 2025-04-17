Айнтрахт - Тоттенхэм 17 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 17-04-2025 21:00
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), 57 500 зрителей (99% при вместимости 58 000)
17 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Окончен
0 : 1
- 42'Кауа Сантос
- 57'Расмус Кристенсен
- 90+6'Артур Теате
0'
45'
90'
- 43'0:1Доминик Соланке
- 45+6'Бреннан Джонсон
- 79'Родриго Бентанкур
- 90+7'Кристиан Ромеро
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 17 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
|40
|вр
|Кауа Сантос
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|35
|зщ
|Тута
|3
|зщ
|Артур Теате
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|
76'
|27
|пз
|Марио Гётце
|
17'
|21
|пз
|Натаниэль Браун
|
76'
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|
58'
|11
|нп
|Уго Экитике
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|
17'
|20
|пз
|Джан Узун
|
58'
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|
76'
|17
|нп
|Элье Ваи
|
76'
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|
45+1'
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|
85'
|19
|нп
|Доминик Соланке
|11
|нп
|Матис Тель
|
79'
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|
45+1'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|
79'
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|
85'
Запасные
|42
|вр
|Амил Шильевич
|5
|зщ
|Орель Аменда
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|30
|пз
|Миши Батшуайи-Атунга
|33
|нп
|Йенс Граль
|22
|нп
|Тимоти Чендлер
|40
|вр
|Брэндон Остин
|41
|вр
|Элфи Уайтмен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|8
|пз
|Ив Биссума
|14
|пз
|Арчи Грей
|9
|нп
|Ришарлисон
|28
|нп
|Вильсон Одобер
|47
|нп
|Мики Мур
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|12.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|3 : 2
|04.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|0 : 0
|13.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 2
|10.04.2025
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Ференцварош
Виктория Пльзень
|1 : 0
|3 : 0
| Мидтьюлланн
Реал Сосьедад
|1 : 2
|5 : 2
| Юнион
Аякс
|0 : 2
|1 : 2 ДВ
| Фенербахче
Андерлехт
|3 : 0
|2 : 2
|Команда
|1
|2
| Порту
Рома
|1 : 1
|3 : 2
| АЗ Алкмар
Галатасарай
|4 : 1
|2 : 2
| ПАОК
ФКСБ
|1 : 2
|2 : 0
| Твенте
Будё-Глимт
|2 : 1
|5 : 2 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| АЗ Алкмар
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 0
|3 : 1
| Фенербахче
Рейнджерс
|1 : 3
|0 : 2 3 : 2
| ФКСБ
Лион
|1 : 3
|4 : 0
| Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед
|1 : 1
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Олимпиакос
|3 : 0
|2 : 1
| Аякс
Айнтрахт Ф
|1 : 2
|4 : 1
| Виктория Пльзень
Лацио
|1 : 2
|1 : 1
| Рома
Атлетик Б
|2 : 1
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
Лацио
|2 : 0
|17.04
| Лион
Манчестер Юнайтед
|2 : 2
|17.04
|Команда
|1
|2
| Рейнджерс
Атлетик Б
|0 : 0
|2 : 0
| Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
|1 : 1
|0 : 1
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Тоттенхэм Хотспур
QF2
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Атлетик Б
QF4
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|21.05