Лутон Таун - Тоттенхэм 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 16:00
26 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Англия
Главные тренеры
|Томас Франк
История личных встреч
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|5 : 3
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 1
|18.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|12.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|21.05.2025
|Лига Европы
|Финал
|1 : 0
|16.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2