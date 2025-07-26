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Лутон Таун - Тоттенхэм 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 16:00
26 Июля 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Лутон Таун
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Июля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Англия
Главные тренеры
Дания Томас Франк
История личных встреч
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Лутон Таун
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Лутон Таун0 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 5 : 3Лутон Таун
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лутон Таун1 : 0
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лутон Таун3 : 1
18.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 0 : 1Лутон Таун
12.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лутон Таун0 : 1
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
21.05.2025 Лига Европы Финал Тоттенхэм Хотспур1 : 0
16.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2

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