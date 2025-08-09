12:00 ()
Улытау - Кызыл-Жар 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 14:00
09 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур
Улытау
Кызыл-Жар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Кызыл-Жар, которое состоится 09 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Улытау
Кызыл-Жар
Петропавловск
История личных встреч
10.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 8-й тур Кызыл-Жар2 : 1Улытау
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 1 : 0Улытау
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 1 : 0Улытау
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Улытау1 : 1
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур 2 : 0Улытау
28.06.2025 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Улытау1 : 2
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Кызыл-Жар0 : 2
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Кызыл-Жар
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кызыл-Жар0 : 1
12.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Кызыл-Жар
05.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Кызыл-Жар0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат1943
2
Квалификация Лиги конференций
Астана1840
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1838
4 Актобе1833
5 Елимай1929
6 Окжетпес1929
7 Ордабасы1827
8 Женис1927
9 Кызыл-Жар1919
10 Жетысу1919
11 Кайсар1817
12 Улытау1813
13
Зона вылета
Туран1911
14
Зона вылета
Атырау199

Отзывы и комментарии к матчу

