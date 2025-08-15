22:02 ()
Телстар - ПЕК Зволле 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 20:00
15 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Телстар
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - ПЕК Зволле, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0Телстар
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 0Телстар
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Телстар3 : 0
31.10.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0Телстар
10.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала 3 : 1Телстар
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПЕК Зволле1 : 0
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле2 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 2ПЕК Зволле
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле1 : 1
04.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 1 : 3ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген13
3
Лига чемпионов
Утрехт13
4
Лига Европы
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд13
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 Телстар10
14 НАК Бреда10
15 Гронинген10
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор10

Отзывы и комментарии к матчу

