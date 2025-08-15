Телстар - ПЕК Зволле 15 Августа прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - ПЕК Зволле, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|31.10.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Утрехт
|1
|3
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|Телстар
|1
|0
|14
|НАК Бреда
|1
|0
|15
|Гронинген
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|1
|0