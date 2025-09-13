05:47 ()
Суббота 13 сентября
Гоу Эхед Иглс - Волендам 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 18:45
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
13 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Волендам

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Волендам, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Волендам
Волендам
История личных встреч
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам1 : 2Гоу Эхед Иглс
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гоу Эхед Иглс4 : 1Волендам
21.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
09.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Волендам2 : 3Гоу Эхед Иглс
02.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Волендам
27.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 5-й тур Волендам0 : 0Гоу Эхед Иглс
28.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур Волендам2 : 2Гоу Эхед Иглс
18.10.2019 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
08.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур Волендам0 : 1Гоу Эхед Иглс
07.09.2018 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал 2 : 1Гоу Эхед Иглс
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Волендам1 : 1
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2Волендам
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Волендам2 : 2
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 1Волендам
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 0Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген49
2
Лига чемпионов
Утрехт49
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен49
4
Лига Европы
Фейеноорд39
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс48
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар37
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле36
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
9 Спарта46
10 Фортуна34
11 Волендам44
12 Телстар44
13 Гоу Эхед Иглс43
14 Твенте43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Эксельсиор43
17
Зона вылета
Херенвен42
18
Зона вылета
Хераклес40

