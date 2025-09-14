22:36 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Урарту - Арарат-Армения 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:00
14 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
Урарту
Арарат-Армения

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Арарат-Армения, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
05.04.2025 Армения — Премьер-лига 25-й тур Урарту0 : 3Арарат-Армения
25.02.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур Арарат-Армения1 : 2Урарту
19.08.2024 Армения — Премьер-лига 3-й тур Урарту3 : 1Арарат-Армения
17.04.2024 Армения - Премьер-лига 29-й тур Арарат-Армения2 : 0Урарту
09.12.2023 Армения - Премьер-лига 20-й тур Урарту1 : 3Арарат-Армения
03.10.2023 Армения - Премьер-лига 11-й тур Арарат-Армения1 : 2Урарту
07.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур Урарту2 : 1Арарат-Армения
22.04.2023 Армения - Премьер-лига 28-й тур Арарат-Армения2 : 2Урарту
30.11.2022 Армения - Премьер-лига 19-й тур Урарту0 : 3Арарат-Армения
09.10.2022 Армения - Премьер-лига 10-й тур Арарат-Армения0 : 1Урарту
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Урарту
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Урарту0 : 1
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урарту
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Урарту1 : 0
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Урарту
30.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Арарат-Армения4 : 2
24.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Арарат-Армения
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Арарат-Армения1 : 2
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 1Арарат-Армения
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Арарат-Армения
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту510
2
Лига конференций
Алашкерт49
3
Лига конференций
Арарат-Армения37
4 Пюник47
5 Ноа36
6 БКМА46
7 Гандзасар66
8 Ван55
9 Ширак65
10
Зона вылета
Арарат61

