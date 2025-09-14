Урарту - Арарат-Армения 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 17:00
14 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Арарат-Армения, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урарту
Ереван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
|05.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 3
|25.02.2025
|Армения — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|17.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|09.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 3
|03.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|07.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|30.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 3
|09.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 2
|24.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|5
|10
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|4
|9
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|3
|7
|4
|Пюник
|4
|7
|5
|Ноа
|3
|6
|6
|БКМА
|4
|6
|7
|Гандзасар
|6
|6
|8
|Ван
|5
|5
|9
|Ширак
|6
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|6
|1