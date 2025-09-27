04:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Свернуть список

Локомотив М - Рубин 27 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив М
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Рубин1 : 2Локомотив М
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Рубин1 : 0Локомотив М
02.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 0Рубин
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М3 : 4Рубин
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М2 : 1Рубин
20.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Рубин1 : 1Локомотив М
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Рубин0 : 2Локомотив М
01.11.2023 Fonbet Кубок России Группа B Локомотив М3 : 0Рубин
08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа B Рубин0 : 1Локомотив М
22.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М2 : 2Рубин
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Локомотив М0 : 0
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Локомотив М
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 0 : 3Локомотив М
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур 1 : 3Локомотив М
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Локомотив М
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Рубин0 : 1
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 2 : 2Рубин
19.09.2025 Россия — МФЛ 23-й тур 4 : 1Рубин
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 0 : 0 4 : 2Рубин
12.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар919
2 ЦСКА918
3 Балтика917
4 Локомотив М917
5 Зенит916
6 Динамо М1015
7 Спартак М915
8 Рубин915
9 Ахмат912
10 Крылья Советов1012
11 Ростов99
12 Динамо Мх99
13
Стыковая зона
Оренбург97
14
Стыковая зона
Акрон97
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород96
16
Зона вылета
Сочи91

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close