Локомотив М - Рубин 27 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-09-2025 15:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
27 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Рубин, которое состоится 27 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 2
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 1
|20.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 2
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|22.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|0 : 3
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|19.09.2025
|Россия — МФЛ
|23-й тур
|4 : 1
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0 4 : 2
|12.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|19
|2
|ЦСКА
|9
|18
|3
|Балтика
|9
|17
|4
|Локомотив М
|9
|17
|5
|Зенит
|9
|16
|6
|Динамо М
|10
|15
|7
|Спартак М
|9
|15
|8
|Рубин
|9
|15
|9
|Ахмат
|9
|12
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|9
|9
|12
|Динамо Мх
|9
|9
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|9
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|9
|1