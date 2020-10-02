00:35 ()
Абердин - Шахтёр 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
Абердин
Шахтёр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Шахтёр, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Абердин
Абердин, Шотландия
Шахтёр
Украина
Главные тренеры
Швеция Йимми Телин
Турция Арда Туран
История личных встреч
27.09.2025 Шотландия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Абердин
23.09.2025 Шотландия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 0Абердин
20.09.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/4 финала Абердин0 : 1
13.09.2025 Шотландия — Премьер-лига 5-й тур Абердин0 : 0
31.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 4-й тур Абердин0 : 1
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 4Шахтёр
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Шахтёр1 : 0
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Шахтёр
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2 ДВШахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ягеллония00
2
1/8 финала
Ракув00
3
1/8 финала
Шэмрок Роверс00
4
1/8 финала
Лозанна00
5
1/8 финала
Омония00
6
1/8 финала
АЕК Афины00
7
1/8 финала
Рапид В00
8
1/8 финала
АЗ Алкмар00
9
Плей-офф
Спарта П00
10
Плей-офф
Университатя Кр00
11
Плей-офф
Целе00
12
Плей-офф
Майнц00
13
Плей-офф
Райо Вальекано00
14
Плей-офф
Фиорентина00
15
Плей-офф
Кристал Пэлас00
16
Плей-офф
Страсбург00
17
Плей-офф
Шелбурн00
18
Плей-офф
Хеккен00
19
Плей-офф
Брейдаблик00
20
Плей-офф
Ноа00
21
Плей-офф
Дрита00
22
Плей-офф
Хамрун Спартанс00
23
Плей-офф
Шахтёр00
24
Плей-офф
Легия00
25 АЕК Ларнака00
26 КуПС00
27 Линкольн00
28 Шкендия00
29 Сигма Оломоуц00
30 Зриньски00
31 Абердин00
32 Самсунспор00
33 Слован Бр00
34 Динамо К00
35 Лех П00
36 Риека00

