Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|20
|нп
|Энтони Эланга
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|26
|вр
|Матц Селс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|4
|зщ
|Морато
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 4
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 3
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|17.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|29.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 1
|23.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|30.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|4 : 1
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|6
|12
|6
|Сандерленд
|7
|11
|7
|Манчестер Сити
|6
|10
|8
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|9
|Челси
|6
|8
|10
|Эвертон
|6
|8
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|8
|12
|Фулхэм
|7
|8
|13
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|14
|Брентфорд
|6
|7
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|6
|16
|Астон Вилла
|6
|6
|17
|Ноттингем Форест
|6
|5
|18
|Бёрнли
|6
|4
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
|20
|Вулверхэмптон
|6
|1