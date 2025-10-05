00:11 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 15:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
05 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 05 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
20 Швеция нп Энтони Эланга
27 Германия нп Ник Вольтемаде
26 Бельгия вр Матц Селс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
4 Бразилия зщ Морато
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
21 Англия пз Омари Хатчинсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3Ноттингем Форест
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест1 : 3Ньюкасл Юнайтед
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест2 : 3Ньюкасл Юнайтед
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ноттингем Форест
17.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
29.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест3 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед2 : 3 ДВНоттингем Форест
30.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 1Ноттингем Форест
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Ньюкасл Юнайтед
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед4 : 1
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Ноттингем Форест2 : 3
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
17.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 3 : 2Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль615
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Кристал Пэлас612
6 Сандерленд711
7 Манчестер Сити610
8 Манчестер Юнайтед710
9 Челси68
10 Эвертон68
11 Брайтон энд Хоув Альбион68
12 Фулхэм78
13 Лидс Юнайтед78
14 Брентфорд67
15 Ньюкасл Юнайтед66
16 Астон Вилла66
17 Ноттингем Форест65
18 Бёрнли64
19 Вест Хэм Юнайтед74
20 Вулверхэмптон61

