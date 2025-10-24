03:03 ()
Александрия - Эпицентр 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 14:30
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
24 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Александрия
Эпицентр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Эпицентр, которое состоится 24 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Эпицентр
Дунаевцы
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Александрия
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Александрия0 : 2
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Александрия1 : 0
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Александрия
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Александрия4 : 1
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Эпицентр
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Эпицентр1 : 2
26.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Эпицентр
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Эпицентр4 : 5
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Эпицентр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кривбасс919
2
Лига конференций
Шахтёр918
3
Лига конференций
Динамо К917
4 ЛНЗ Черкассы917
5 Полесье916
6 Металлист 1925916
7 Колос914
8 Оболонь-Бровар913
9 Заря912
10 Карпаты911
11 Кудровка911
12 Верес99
13
Стыковая зона
Александрия98
14
Стыковая зона
Эпицентр96
15
Зона вылета
Рух В96
16
Зона вылета
Полтава94

Отзывы и комментарии к матчу

