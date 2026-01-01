Бёрнли - Манчестер Юнайтед 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 22:15
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
07 Января 2026 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|23
|зщ
|Лукас Пирес
|29
|пз
|Джош Лорент
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|27
|нп
|Армандо Броя
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|2
|зщ
|Диогу Дало
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|13
|пз
|Патрик Доргу
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Рубен Аморим
История личных встреч
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|21.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|08.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|26.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6