23:08 ()
Свернуть список

Бёрнли - Манчестер Юнайтед 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 22:15
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
07 Января 2026 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Бёрнли
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Манчестер Юнайтед, которое состоится 07 Января 2026 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Кайл Уокер
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
12 Англия зщ Башир Хамфрис
23 Бразилия зщ Лукас Пирес
29 Англия пз Джош Лорент
8 Франция пз Лесли Угочукву
16 Португалия пз Флорентину Луиш
11 Англия нп Джейдон Энтони
27 Албания нп Армандо Броя
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
26 Англия зщ Эйден Хевен
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
2 Португалия зщ Диогу Дало
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
13 Дания пз Патрик Доргу
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Бёрнли
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Бёрнли
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
21.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед2 : 0Бёрнли
08.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Бёрнли1 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
18.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
12.01.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Бёрнли
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 0Бёрнли
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Бёрнли1 : 3
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Бёрнли0 : 0
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Бёрнли
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Бёрнли2 : 3
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
26.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 1Манчестер Юнайтед
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Юнайтед4 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close