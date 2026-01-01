23:09 ()
Борнмут - Тоттенхэм Хотспур 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Сербия вр Джордже Петрович
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
20 Испания зщ Алехандро Хименес
23 Англия зщ Джеймс Хилл
3 Франция зщ Адриен Трюффер
16 Англия пз Маркус Таверньер
8 Англия пз Алекс Скотт
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
14 Англия пз Арчи Грей
28 Франция пз Вильсон Одобер
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
9 Бразилия нп Ришарлисон
11 Франция нп Матис Тель
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Дания Томас Франк
История личных встреч
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Борнмут
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Борнмут
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
31.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Борнмут
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Борнмут
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Борнмут
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Борнмут2 : 3
30.12.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Борнмут
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 4 : 1Борнмут
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Борнмут1 : 1
15.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 4 : 4Борнмут
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2048
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2042
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2042
4
Лига чемпионов
Ливерпуль2034
5
Лига Европы
Челси2031
6 Манчестер Юнайтед2031
7 Брентфорд2030
8 Сандерленд2030
9 Ньюкасл Юнайтед2029
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Фулхэм2028
12 Эвертон2028
13 Тоттенхэм Хотспур2027
14 Кристал Пэлас2027
15 Борнмут2023
16 Лидс Юнайтед2022
17 Ноттингем Форест2018
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2014
19
Зона вылета
Бёрнли2012
20
Зона вылета
Вулверхэмптон206

Отзывы и комментарии к матчу

