Борнмут - Тоттенхэм Хотспур 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:30
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
07 Января 2026 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Составы команд
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
|1
|вр
|Джордже Петрович
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|14
|пз
|Арчи Грей
|28
|пз
|Вильсон Одобер
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|9
|нп
|Ришарлисон
|11
|нп
|Матис Тель
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Томас Франк
История личных встреч
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|31.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 3
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|03.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|30.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 4
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|48
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|42
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|34
| 5
Лига Европы
|Челси
|20
|31
|6
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|7
|Брентфорд
|20
|30
|8
|Сандерленд
|20
|30
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Фулхэм
|20
|28
|12
|Эвертон
|20
|28
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|27
|14
|Кристал Пэлас
|20
|27
|15
|Борнмут
|20
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|20
|22
|17
|Ноттингем Форест
|20
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|20
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|20
|6