Болонья - Аталанта 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 19:30
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
07 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Болонья
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Аталанта, которое состоится 07 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Аталанта
Бергамо
13ИталияврФедерико Равалья
26КолумбиязщДжон Лукуми
33ИспаниязщХуан Миранда
41ЧехиязщМартин Витик
20ИталияпзНадир Цортеа
4ИталияпзТоммазо Побега
6ХорватияпзНикола Моро
80ИталияпзДжованни Фаббьян
11АнглияпзДжонатан Роу
7ИталиянпРиккардо Орсолини
24НидерландынпТейс Даллинга
29ИталияврМарко Карнезекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
59ПольшапзНикола Залевски
9ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИталияВинченцо Итальяно
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
13.04.2025Италия — Серия А32-й турАталанта2 : 0Болонья
04.02.2025Кубок Италии1/4 финалаАталанта0 : 1Болонья
28.09.2024Италия — Серия А6-й турБолонья1 : 1Аталанта
03.03.2024Италия - Серия А27-й турАталанта1 : 2Болонья
23.12.2023Италия - Серия А17-й турБолонья1 : 0Аталанта
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турАталанта0 : 2Болонья
09.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турБолонья1 : 2Аталанта
20.03.2022Италия - Серия А30-й турБолонья0 : 1Аталанта
28.08.2021Италия - Серия А2-й турАталанта0 : 0Болонья
25.04.2021Италия - Серия А33-й турАталанта5 : 0Болонья
04.01.2026Италия — Серия А18-й тур3 : 1Болонья
28.12.2025Италия — Серия А17-й турБолонья1 : 1
22.12.2025Суперкубок ИталииФинал2 : 0Болонья
19.12.2025Суперкубок Италии1/2 финалаБолонья1 : 1 3 : 2
14.12.2025Италия — Серия А15-й турБолонья0 : 1
03.01.2026Италия — Серия А18-й турАталанта1 : 0
28.12.2025Италия — Серия А17-й турАталанта0 : 1
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур0 : 1Аталанта
13.12.2025Италия — Серия А15-й турАталанта2 : 1
09.12.2025Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАталанта2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1833
5
Лига Европы
Рома1833
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1823
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1717
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1812
20
Зона вылета
Фиорентина1812

Отзывы и комментарии к матчу

