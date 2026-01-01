Болонья - Аталанта 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 19:30
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
07 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Аталанта, которое состоится 07 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Аталанта
Бергамо
|13
|вр
|Федерико Равалья
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|41
|зщ
|Мартин Витик
|20
|пз
|Надир Цортеа
|4
|пз
|Томмазо Побега
|6
|пз
|Никола Моро
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|11
|пз
|Джонатан Роу
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|24
|нп
|Тейс Даллинга
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|59
|пз
|Никола Залевски
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|13.04.2025
|Италия — Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 2
|09.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 2
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|5 : 0
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|19.12.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Рома
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|18
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|17
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12