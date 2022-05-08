Свернуть список

«МЮ» интересуется защитником «Спортинга» Инасиу

Дата публикации: 08-05-2022

Карьера Гонсалу Инасиу может продолжиться в английской Премьер-лиге.

«Sport Witness», указывая в качестве источника информации «Correio da Manhã», пишет, что «Манчестер Юнайтед» интересуются центральным защитником «Спортинга».

Отмечается, что ранее представители «красных дьяволов» побывали в Лиссабоне и понаблюдали за игрой футболиста. При этом официальных предложений по Гонсалу от «Юнайтед» пока не поступало.

Рубен Аморим, возглавляющий «Спортинг», хотел бы сохранить защитника в команде на сезон 22/23. Не горит желанием расставаться с игроком и руководство клуба. В связи с этим трансфер Инасиу обойдется «манкунианцам» в сумму не меньше 45 млн евро. Именно столько составляют отступные за португальца.

В сезоне 2021/2022 Инасиу провел за «Спортинг» 42 встречи (5 голов, 2 результативных паса).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close