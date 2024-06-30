«Атлетико» объявил об уходе Депая и ряда других игроков

Дата публикации: 30-06-2024

Пресс-служба мадридского «Атлетико» отрапортовала о прекращении сотрудничества сразу с четырьмя игроками. В связи с истечением контрактов команду Диего Симеоне покинули Мемфис Депай, Марио Эрмосо и Габриэл Паулиста. Кроме того, «матрасники» расторгли соглашение с Витоло.



Депай выступал за «Атлетико» с января 2023-го. В 40 встречах во всех турнирах 30-летний форвард оформил 9 забитых мячей и 2 голевых паса.



29-летний Эрмосо был куплен мадридцами в 2019 году. С тех пор центральный защитник был задействован в 174 матчах. В них он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.



Паулиста защищал цвета испанского гранда с января этого года. В активе 33-летнего бразильского центрдефа 23 игры (без результативных действий).



34-летний Витоло пополнил состав мадридцев в 2017 году. Начиная с сезона-21/22 вингер ездил по арендам в различные клубы. Всего отыграл за «Атлетико» в 101 поединке (7 голов / 9 результативных пасов).