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«Боруссия» Д опережает «ПСЖ» в борьбе за игрока «Лиона»

Дата публикации: 30-06-2024

Атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки имеет все шансы начать новый сезон в другом клубе.

По информации «Footmercato», предметный интерес к игроку проявляет «Пари Сен-Жермен», боссы которого готовы выложить за него 15 000 000 евро. Также на молодого француза претендует «Боруссия» из Дортмунда.

В настоящий момент именно «шмели» лидируют в борьбе за Райана, поскольку хавбек уверен, что в немецком клубе у него будет больше возможностей для раскрытия своего потенциала.

Шерки является воспитанником академии «Лиона». С момента дебюта в основном составе «ткачей» в октябре 2019 года, хавбек наиграл уже 141 матч, отметившись 17 голами и 25 ассистами.

Стоит отметить, что трудовой договор 20-летнего футболиста, которого «Трансфермаркт» оценивает в 25 млн евро, истекает через год.

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