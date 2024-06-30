«Боруссия» Д опережает «ПСЖ» в борьбе за игрока «Лиона»

Дата публикации: 30-06-2024

Атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки имеет все шансы начать новый сезон в другом клубе.



По информации «Footmercato», предметный интерес к игроку проявляет «Пари Сен-Жермен», боссы которого готовы выложить за него 15 000 000 евро. Также на молодого француза претендует «Боруссия» из Дортмунда.



В настоящий момент именно «шмели» лидируют в борьбе за Райана, поскольку хавбек уверен, что в немецком клубе у него будет больше возможностей для раскрытия своего потенциала.



Шерки является воспитанником академии «Лиона». С момента дебюта в основном составе «ткачей» в октябре 2019 года, хавбек наиграл уже 141 матч, отметившись 17 голами и 25 ассистами.



Стоит отметить, что трудовой договор 20-летнего футболиста, которого «Трансфермаркт» оценивает в 25 млн евро, истекает через год.