«Челси» готов заплатить 78 млн евро за одну из главных звезд сборной Украины

Дата публикации: 23-10-2024

«Daily Express» пишет, что состав «Челси» может пополнить еще один украинский футболист. «Пенсионеры» интересуются Георгием Судаковым, права на которого принадлежат «Шахтеру». Лондонцы готовы выделить на трансфер атакующего полузащитника около 78 000 000 евро.



Ранее сообщалось, что следующим клубом Судакова может стать «Арсенал». Однако «Daily Express» утверждает, что фаворитом в споре за игрока является именно «Челси».



В текущем сезоне в активе Судакова 11 матчей за «горняков» с 7 забитыми голами и 2 ассистами.



Трудовые отношения 22-летнего украинца с «Шахтером» рассчитаны до конца 2028 года. «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 35 млн евро.