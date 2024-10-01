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Барселона - Бавария 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Барселона
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бавария, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
13ИспанияврИньяки Пенья
23ФранциязщЖюль Кунде
2ИспаниязщПау Кубарси
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
8Испанияпз Педри
17ИспанияпзМарк Касадо
19ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
1ГерманияврМануэль Нойер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманиязщЙозуа Киммих
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
17ФранцияпзМайкл Олисе
7ГерманияпзСерж Гнабри
25ГерманиянпТомас Мюллер
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
26.10.2022Лига чемпионовГруппа C. 5-й турБарселона0 : 3Бавария
13.09.2022Лига чемпионовГруппа C. 2-й турБавария2 : 0Барселона
08.12.2021Лига чемпионовГруппа E. 6-й турБавария3 : 0Барселона
14.09.2021Лига чемпионовГруппа E. 1-й турБарселона0 : 3Бавария
14.08.2020Лига чемпионов1/4 финалаБарселона2 : 8Бавария
12.05.2015Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчБавария3 : 2Барселона
06.05.2015Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБарселона3 : 0Бавария
24.07.2013Товарищеские матчи (клубы)Июль 2013Бавария2 : 0Барселона
01.05.2013Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчБарселона0 : 3Бавария
23.04.2013Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБавария4 : 0Барселона
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 3Барселона
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона5 : 0
28.09.2024Испания — Примера8-й тур4 : 2Барселона
25.09.2024Испания — Примера7-й турБарселона1 : 0
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБавария4 : 0
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур3 : 3Бавария
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Бавария
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турБавария1 : 1
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 5Бавария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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