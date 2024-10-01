Барселона - Бавария 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бавария, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Педри
|17
|пз
|Марк Касадо
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|25
|нп
|Томас Мюллер
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Венсан Компани
История личных встреч
|26.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|0 : 3
|13.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|08.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|3 : 0
|14.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|0 : 3
|14.08.2020
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|2 : 8
|12.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2
|06.05.2015
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|3 : 0
|24.07.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2013
|2 : 0
|01.05.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 3
|23.04.2013
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 0
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 2
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Милан
|3
|3
| 16
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
|25
|Болонья
|2
|1
|26
|Шахтёр
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Штутгарт
|2
|1
|29
|Динамо З
|2
|1
|30
|РБ Лейпциг
|2
|0
|31
|Жирона
|2
|0
|32
|Штурм
|2
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|34
|Слован Бр
|2
|0
|35
|Янг Бойз
|2
|0
|36
|Црвена Звезда
|3
|0