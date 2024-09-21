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Атлетико М - Лилль 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Атлетико М
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Лилль, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Лилль
Лилль, Франция
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
2УругвайзщХосе Хименес
23МозамбикзщРейнилду Мандава
20БельгияпзАксель Витсель
12БразилияпзСамуэл Лино
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
4АнглияпзКонор Галлахер
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
30ФранцияврЛюка Шевалье
12БельгиязщТома Мёнье
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
32ФранцияпзАйюб Буадди
21ФранцияпзБенжамен Андре
8АнглияпзАнхель Гомес
23КосовонпЭдон Жегрова
11НорвегиянпОсам Сахрауи
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
20.10.2024Испания — Примера10-й турАтлетико М3 : 1
06.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 1Атлетико М
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 0Атлетико М
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетико М1 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 1Атлетико М
18.10.2024Франция — Лига 18-й тур0 : 0Лилль
05.10.2024Франция — Лига 17-й турЛилль2 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турЛилль1 : 0
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур0 : 3Лилль
21.09.2024Франция — Лига 15-й турЛилль3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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