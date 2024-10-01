Халл Сити - Бёрнли 23 Октября прямая трансляция
Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
23 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Бёрнли, которое состоится 23 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Тим Вальтер
История личных встреч
|15.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|16.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|25.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|10.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|06.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|26.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|09.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|08.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|10.04.2010
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|31.10.2009
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|4 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 3
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|4 : 1
|20.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|10
|22
| 2
Повышение
|Бёрнли
|10
|21
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|10
|19
| 4
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|10
|19
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|10
|18
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|10
|18
|7
|Норвич Сити
|11
|17
|8
|Уотфорд
|10
|16
|9
|Бристоль Сити
|11
|15
|10
|Оксфорд Юнайтед
|11
|14
|11
|Мидлсбро
|10
|14
|12
|Дерби Каунти
|11
|14
|13
|Суонси Сити
|11
|13
|14
|Престон Норт Энд
|11
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Халл Сити
|10
|12
|17
|Шеффилд Уэнсдей
|11
|12
|18
|Лутон Таун
|10
|11
|19
|Плимут Аргайл
|10
|11
|20
|Миллуолл
|10
|10
|21
|Ковентри Сити
|10
|8
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|10
|8
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|10
|8
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|10
|7