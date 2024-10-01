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Халл Сити - Бёрнли 23 Октября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
23 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Халл Сити
Бёрнли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Бёрнли, которое состоится 23 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
15.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Халл Сити1 : 3Бёрнли
16.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бёрнли1 : 1Халл Сити
25.02.2017 Англия - Премьер-лига 26-й тур Халл Сити1 : 1Бёрнли
10.09.2016 Англия - Премьер-лига 4-й тур Бёрнли1 : 1Халл Сити
06.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Бёрнли1 : 0Халл Сити
26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Халл Сити3 : 0Бёрнли
09.05.2015 Англия - Премьер-лига 36-й тур Халл Сити0 : 1Бёрнли
08.11.2014 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли1 : 0Халл Сити
10.04.2010 Англия - Премьер-лига 34-й тур Халл Сити1 : 4Бёрнли
31.10.2009 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли2 : 0Халл Сити
20.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Халл Сити0 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 4 : 0Халл Сити
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 3Халл Сити
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Халл Сити4 : 1
20.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 3Халл Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 0 : 2Бёрнли
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бёрнли0 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бёрнли1 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 0 : 0Бёрнли
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Бёрнли2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1117
8 Уотфорд1016
9 Бристоль Сити1115
10 Оксфорд Юнайтед1114
11 Мидлсбро1014
12 Дерби Каунти1114
13 Суонси Сити1113
14 Престон Норт Энд1113
15 Сток Сити1112
16 Халл Сити1012
17 Шеффилд Уэнсдей1112
18 Лутон Таун1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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