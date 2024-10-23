«Спартак» проявляет интерес к бразильскому защитнику

Дата публикации: 23-10-2024

«Спартак» заинтересован в услугах Луиса Эдуардо (Куябано), пишет «Mundo Deportivo». За Куябано также наблюдают ряд испанских клубов, «Ницца», «Порту» и арабские команды, потому его переезд из Бразилии может состояться в ближайшее время.



Защитник воспитывался в системе «Гремио», за который дебютировал в 2023 году. Однако уже в апреле 2024 года он стал игроком «Ботафого». Действующее соглашение с Куябано рассчитано до середины 2027 года. В 28 играх текущего сезона на его счету 4 забитых мяча и 2 голевых паса.



Рыночный ценник на 21-летнего левого защитника составляет 3,5 млн евро («Transfermarkt»).



«Спартак» в минувшие выходные потерпел разгромное поражение от «Краснодара» (0:3). По итогам 12 туров москвичи с 19 очками располагаются на 6-й строчке в таблице РПЛ.