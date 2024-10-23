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«Ливерпуль» хочет усилиться топ-защитником «Барселоны»

Дата публикации: 23-10-2024

«Ливерпуль» надеется заполучить Жюля Кунде из «Барселоны». Информация появилась на портале «Todofichajes».

По завершении сезона «мерсисайдцы» могут лишиться Трента Александер-Арнольда, который с большой долей вероятности пополнит состав «Реала». В связи с этим клубу потребуется усиление в линию обороны. Кунде в «Ливерпуле» рассматривают в качестве сменщика Александер-Арнольда.

Контракт 25-летнего француза с «Барселоной» действует до середины 2027 года. В нынешней кампании Кунде выходил на поле в составе «сине-гранатовых» в 12 встречах (1 забитый мяч, 1 результативная передача).

Ориентировочная стоимость француза – 55 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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