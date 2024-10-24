Карабах - Аякс 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
24 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Аякс, которое состоится 24 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|18.10.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 5
|06.10.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|29.09.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 4
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Галатасарай
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Будё-Глимт
|3
|7
| 3
1/8 финала
|Лацио
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Лион
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Стяуа
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Андерлехт
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Аякс
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Хоффенхайм
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Славия П
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Атлетик Б
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Фенербахче
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Олимпиакос
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Рейнджерс
|2
|3
| 17
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Эльфсборг
|3
|3
| 19
Плей-офф
|Мальмё
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Брага
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Твенте
|2
|2
| 22
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|2
|2
| 23
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|2
|1
|25
|Ницца
|2
|1
|26
|Порту
|2
|1
|27
|Юнион
|2
|1
|28
|Рома
|2
|1
|29
|Лудогорец
|2
|1
|30
|РФШ
|2
|1
|31
|Ференцварош
|2
|0
|32
|Маккаби Т-А
|2
|0
|33
|ПАОК
|2
|0
|34
|Карабах
|2
|0
|35
|Динамо К
|2
|0
|36
|Бешикташ
|2
|0