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Спортинг - Фамаликан 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
15 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Спортинг
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Фамаликан, которое состоится 15 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
24 Португалия вр Руй Силва
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
22 Испания зщ Иван Фреснеда
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
47 Португалия пз Рикарду Эсгаю
2 Бразилия пз Матеус Рейс
42 Дания пз Мортен Юльманн
57 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
25 Черногория вр Лазар Царевич
17 Португалия зщ Родригу Пиньейру
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
5 Португалия зщ Рафа Соареш
14 Португалия зщ Mathias De Amorim
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
7 Бразилия пз Marcos Vinicios Lopes Moura
20 Португалия пз Gustavo Sa
11 Испания нп Oscar Aranda
29 Чехия нп Вацлав Сейк
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан0 : 3Спортинг
16.04.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Спортинг
27.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Спортинг1 : 0Фамаликан
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 2Спортинг
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Спортинг2 : 0Фамаликан
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа B. 2-й тур Спортинг2 : 1Фамаликан
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 1Спортинг
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг1 : 1Фамаликан
05.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 2Спортинг
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 3Спортинг
03.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 1
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала 0 : 1Спортинг
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Спортинг
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 0Спортинг
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Фамаликан1 : 0
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 1Фамаликан
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 0
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 2Фамаликан
08.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фамаликан0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2559
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2550
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2550
5 Санта-Клара2540
6 Витория Гимарайнш2538
7 Каза Пия2536
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2534
10 Риу Аве2529
11 Морейренсе2528
12 Арока2528
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2423
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2517
18
Зона вылета
Боавишта2515

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