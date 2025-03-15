Спортинг - Фамаликан 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 22:30
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
15 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Фамаликан, которое состоится 15 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|24
|вр
|Руй Силва
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|2
|пз
|Матеус Рейс
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|14
|зщ
|Mathias De Amorim
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Вацлав Сейк
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|16.04.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|27.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|25
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|25
|50
|5
|Санта-Клара
|25
|40
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|38
|7
|Каза Пия
|25
|36
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|25
|34
|10
|Риу Аве
|25
|29
|11
|Морейренсе
|25
|28
|12
|Арока
|25
|28
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|24
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|25
|15