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«Локомотив» предложил 1,2 млн долларов за марокканского полузащитника

Дата публикации: 17-03-2025 02:12

«Africafoot» пишет, что «Локомотив» заинтересован в услугах 24-летнего Аймана Мурида, представляющего марокканский «Юнион».

Сообщается, что изначально москвичи направили предложение по опорнику в размере 400 тыс долларов, но получили отказ. Затем сумма компенсации была увеличена до 1,2 млн долларов. Для футболиста «Локомотив» подготовил 3-летнее соглашение, по которому он сможет заработать 3,4 млн долларов.

Срок действия контракта Мурида с «Юнионом» ограничен июнем 2026 года. В 23 матчах текущего сезона полузащитник отдал 4 результативные передачи. Ориентировочный ценник на марокканца равняется 0,6 млн евро (Transfermarkt.de).

В 2018-2022 годах Мурид находился в системе «Леганеса», но выступал по большей части за резервную и молодежную команды.

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