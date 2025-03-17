Пулишич готов продлить контракт с «Миланом» до 2029 года

Дата публикации: 17-03-2025 02:12

Кристиан Пулишич дал согласие на пролонгацию договора с «Миланом». Информацию в социальной сети «X» разместил Фабрицио Романо. Новое соглашение с вингером будет действовать до середины 2029 года. При этом «россонери» согласились увеличить зарплату американцу.



Цвета «Милана» Пулишич защищает с 2023 года. Итальянский гранд выкупил права на него у «Челси» за 20,8 млн евро.



В сезоне 2024/2025 американец выходил на поле в 38 играх (15 забитых мячей, 9 результативных передач).



Действующее соглашение 26-летнего футболиста с командой Сержиу Консейсау истекает в июне 2027 года. Рыночная стоимость Пулишича составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).



«Милан» после 29 туров располагается на девятой позиции в Серии А, имея в своем активе 47 баллов.