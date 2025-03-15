Блэкберн Роверс - Кардифф Сити 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Кардифф Сити, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 3
|20.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 2
|01.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 0
|04.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|5 : 1
|10.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|03.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|12.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|2 : 0
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 0
|25.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|37
|79
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|37
|77
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|37
|75
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|37
|69
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|37
|56
| 6
Плей-офф
|Ковентри Сити
|37
|56
|7
|Бристоль Сити
|37
|54
|8
|Мидлсбро
|37
|53
|9
|Блэкберн Роверс
|37
|52
|10
|Уотфорд
|37
|52
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|37
|51
|12
|Норвич Сити
|37
|49
|13
|Миллуолл
|37
|48
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|37
|44
|15
|Престон Норт Энд
|37
|44
|16
|Суонси Сити
|37
|44
|17
|Портсмут
|37
|42
|18
|Халл Сити
|37
|40
|19
|Сток Сити
|37
|39
|20
|Оксфорд Юнайтед
|37
|39
|21
|Кардифф Сити
|37
|36
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|37
|35
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|34
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|37
|33