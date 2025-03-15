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Блэкберн Роверс - Кардифф Сити 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Блэкберн Роверс
Кардифф Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Кардифф Сити, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Кардифф Сити1 : 3Блэкберн Роверс
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Кардифф Сити0 : 0Блэкберн Роверс
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Кардифф Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Блэкберн Роверс5 : 2Кардифф Сити
01.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Кардифф Сити
04.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Кардифф Сити1 : 0Блэкберн Роверс
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити0 : 1Блэкберн Роверс
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Блэкберн Роверс5 : 1Кардифф Сити
10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Кардифф Сити2 : 2Блэкберн Роверс
03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Кардифф Сити
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Кардифф Сити1 : 2
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 2 : 1Кардифф Сити
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Кардифф Сити1 : 2
28.02.2025 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 0Кардифф Сити
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Кардифф Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

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