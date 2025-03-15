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Плимут Аргайл - Дерби Каунти 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Плимут Аргайл
Дерби Каунти

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Дерби Каунти, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Дерби Каунти
Дерби
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Дерби Каунти1 : 1Плимут Аргайл
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 2Плимут Аргайл
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Плимут Аргайл0 : 3
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 1Плимут Аргайл
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Плимут Аргайл1 : 1
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Дерби Каунти2 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Дерби Каунти2 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 0Дерби Каунти
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Дерби Каунти0 : 1
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 4 : 0Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

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