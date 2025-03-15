Саутгемптон - Вулверхэмптон 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вулверхэмптон, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|29
|пз
|Альберт Грёнбек
|7
|пз
|Джо Арибо
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|20
|нп
|Камал Сулемана
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Витор Перейра
История личных встреч
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|26.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|11.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|23.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 3
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|55
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|28
|47
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|8
|Астон Вилла
|29
|45
|9
|Борнмут
|28
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Манчестер Юнайтед
|28
|34
|15
|Эвертон
|28
|33
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9