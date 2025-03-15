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Саутгемптон - Вулверхэмптон 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Саутгемптон
Вулверхэмптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Вулверхэмптон, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
35 Польша зщ Ян Беднарек
26 Франция пз Лесли Угочукву
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
29 Дания пз Альберт Грёнбек
7 Нигерия пз Джо Арибо
33 Англия нп Тайлер Диблинг
20 Гана нп Камал Сулемана
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон2 : 0Саутгемптон
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Саутгемптон1 : 2Вулверхэмптон
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 0Саутгемптон
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон3 : 1Саутгемптон
26.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Саутгемптон0 : 1Вулверхэмптон
14.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Саутгемптон1 : 2Вулверхэмптон
11.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Вулверхэмптон0 : 2Саутгемптон
23.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вулверхэмптон1 : 1Саутгемптон
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Саутгемптон2 : 3Вулверхэмптон
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вулверхэмптон1 : 1Саутгемптон
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 3 : 1Саутгемптон
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 4 : 0Саутгемптон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Саутгемптон0 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Саутгемптон1 : 3
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон0 : 1
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон1 : 1
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Вулверхэмптон
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вулверхэмптон1 : 2
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Вулверхэмптон
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2847
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2846
8 Астон Вилла2945
9 Борнмут2844
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Манчестер Юнайтед2834
15 Эвертон2833
16 Вест Хэм Юнайтед2833
17 Вулверхэмптон2823
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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