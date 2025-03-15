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Фаренсе - Брага 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:30
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
15 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Фаренсе
Брага

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Брага, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Брага
Брага
33 Португалия вр Рикарду Велью
44 Бразилия зщ Лукас Африко
5 Португалия зщ Томаш Рибейру
4 Португалия зщ Artur Jorge
28 Бразилия зщ Pastor
31 Бразилия зщ Дерик Теодоро Сантос Полони
93 Португалия пз Miguel Menino
29 Бразилия пз Клаудио Фалькан
20 Португалия пз Рони Лопеш
9 Португалия нп Тумане
77 Португалия нп Марко Матьяш
91 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
3 Бразилия зщ Робсон Бамбу
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия пз Рикарду Орта
20 Испания пз Исмаэль Гарби
77 Испания нп Габри Мартинес
39 Испания нп Фран Наварро
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Брага2 : 0Фаренсе
18.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Брага2 : 1Фаренсе
16.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Фаренсе3 : 1Брага
05.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Фаренсе1 : 2Брага
29.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Брага1 : 0Фаренсе
22.11.2015 Кубок Португалии 4-й раунд Фаренсе0 : 1 ДВБрага
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Фаренсе
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Фаренсе0 : 1
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 2Фаренсе
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Фаренсе0 : 1
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Фаренсе0 : 2
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Брага1 : 0
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 2 : 1Брага
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала 1 : 0Брага
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Брага1 : 0
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 0Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2559
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2550
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2550
5 Санта-Клара2540
6 Витория Гимарайнш2538
7 Каза Пия2536
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2534
10 Риу Аве2529
11 Морейренсе2528
12 Арока2528
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2423
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2517
18
Зона вылета
Боавишта2515

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