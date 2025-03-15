Фаренсе - Брага 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:30
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
15 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Брага, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Брага
Брага
|33
|вр
|Рикарду Велью
|44
|зщ
|Лукас Африко
|5
|зщ
|Томаш Рибейру
|4
|зщ
|Artur Jorge
|28
|зщ
|Pastor
|31
|зщ
|Дерик Теодоро Сантос Полони
|93
|пз
|Miguel Menino
|29
|пз
|Клаудио Фалькан
|20
|пз
|Рони Лопеш
|9
|нп
|Тумане
|77
|нп
|Марко Матьяш
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|20
|пз
|Исмаэль Гарби
|77
|нп
|Габри Мартинес
|39
|нп
|Фран Наварро
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|18.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.11.2015
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|0 : 1 ДВ
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|25
|50
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|25
|50
|5
|Санта-Клара
|25
|40
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|38
|7
|Каза Пия
|25
|36
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|25
|34
|10
|Риу Аве
|25
|29
|11
|Морейренсе
|25
|28
|12
|Арока
|25
|28
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|24
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|25
|15