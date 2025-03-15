Нефтехимик - Торпедо М 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Торпедо М, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|02.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|10.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 0
|29.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 3
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|12.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|06.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|23
|47
| 2
Повышение
|Торпедо М
|23
|44
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|23
|41
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
|5
|Урал
|23
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|23
|35
|7
|Ротор
|23
|32
|8
|Енисей
|23
|31
|9
|Арсенал Т
|23
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|Нефтехимик
|23
|29
|12
|КАМАЗ
|23
|28
|13
|Родина
|23
|25
|14
|Шинник
|23
|22
|15
|Уфа
|23
|22
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|23
|16