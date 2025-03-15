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Нефтехимик - Торпедо М 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
НефтехимикТорпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Торпедо М, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик0 : 0Торпедо М
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Торпедо М2 : 1Нефтехимик
02.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М0 : 0Нефтехимик
24.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Нефтехимик1 : 2Торпедо М
10.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Нефтехимик0 : 1Торпедо М
29.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Торпедо М1 : 1Нефтехимик
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Нефтехимик2 : 2Торпедо М
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М4 : 0Нефтехимик
29.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Нефтехимик1 : 0Торпедо М
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 3Нефтехимик
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик0 : 1
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 3Нефтехимик
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Нефтехимик
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик2 : 2
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Торпедо М0 : 0
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0Торпедо М
20.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Торпедо М
12.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Торпедо М
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2347
2
Повышение
Торпедо М2344
3
Стыковая зона
Сочи2341
4
Стыковая зона
Черноморец2340
5 Урал2338
6 СКА-Хабаровск2335
7 Ротор2332
8 Енисей2331
9 Арсенал Т2331
10 Чайка2329
11 Нефтехимик2329
12 КАМАЗ2328
13 Родина2325
14 Шинник2322
15 Уфа2322
16
Зона вылета
Сокол2320
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

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