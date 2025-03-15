Шинник - КАМАЗ 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 15:00
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
15 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - КАМАЗ, которое состоится 15 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Александр Михайлович Побегалов
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|18.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 0
|12.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.02.2020
|Кубок ФНЛ
|За 3-е место
|0 : 3 Т
|08.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|15.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|0 : 3
|15.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 2
|07.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 1
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|3 : 1
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 6
|06.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|23
|47
| 2
Повышение
|Торпедо М
|23
|44
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|23
|41
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|23
|40
|5
|Урал
|23
|38
|6
|СКА-Хабаровск
|23
|35
|7
|Ротор
|23
|32
|8
|Енисей
|23
|31
|9
|Арсенал Т
|23
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|Нефтехимик
|23
|29
|12
|КАМАЗ
|23
|28
|13
|Родина
|23
|25
|14
|Шинник
|23
|22
|15
|Уфа
|23
|22
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|20
| 17
Зона вылета
|Алания
|23
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|23
|16