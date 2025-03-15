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Шинник - КАМАЗ 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 15:00
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
15 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Шинник
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - КАМАЗ, которое состоится 15 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Александр Михайлович Побегалов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ3 : 0Шинник
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Шинник2 : 2КАМАЗ
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ4 : 0Шинник
12.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур КАМАЗ1 : 0Шинник
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Шинник1 : 0КАМАЗ
27.02.2020 Кубок ФНЛ За 3-е место КАМАЗ0 : 3 ТШинник
08.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Шинник0 : 2КАМАЗ
15.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур КАМАЗ0 : 3Шинник
15.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Шинник3 : 2КАМАЗ
07.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур КАМАЗ1 : 2Шинник
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Шинник0 : 1
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Шинник
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1Шинник
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Шинник0 : 1
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0Шинник
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур КАМАЗ3 : 1
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур КАМАЗ2 : 1
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 6КАМАЗ
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0КАМАЗ
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2347
2
Повышение
Торпедо М2344
3
Стыковая зона
Сочи2341
4
Стыковая зона
Черноморец2340
5 Урал2338
6 СКА-Хабаровск2335
7 Ротор2332
8 Енисей2331
9 Арсенал Т2331
10 Чайка2329
11 Нефтехимик2329
12 КАМАЗ2328
13 Родина2325
14 Шинник2322
15 Уфа2322
16
Зона вылета
Сокол2320
17
Зона вылета
Алания2319
18
Зона вылета
Тюмень2316

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