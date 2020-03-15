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Майнц - Фрайбург 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
15 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Майнц
Фрайбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Фрайбург, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Фрайбург
Фрайбург
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
3 Германия зщ Моритц Йенц
31 Германия зщ Доминик Кор
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
29 Германия нп Жонатан Буркардт
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
42 Япония пз Рицу Доан
9 Германия пз Лукас Хёлер
32 Италия пз Винченцо Грифо
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Фрайбург0 : 0Майнц
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Фрайбург1 : 1Майнц
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1Фрайбург
19.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц1 : 1Фрайбург
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург2 : 1Майнц
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург1 : 1Майнц
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 0Фрайбург
13.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Майнц1 : 0Фрайбург
22.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Фрайбург1 : 3Майнц
18.01.2020 Германия - Бундеслига 18-й тур Майнц1 : 2Фрайбург
07.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 3Майнц
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 2Майнц
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц2 : 0
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 2Майнц
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Майнц0 : 0
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Фрайбург0 : 0
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 0Фрайбург
21.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Фрайбург5 : 0
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 1Фрайбург
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2561
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2544
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2541
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2539
7 Вольфсбург2538
8 Штутгарт2537
9 Боруссия М2537
10 Боруссия Д2535
11 Аугсбург2535
12 Вердер2533
13 Хоффенхайм2526
14 Унион2526
15 Санкт-Паули2522
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

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