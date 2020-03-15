Майнц - Фрайбург 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
15 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Фрайбург, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Фрайбург
Фрайбург
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|25
|44
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|38
|8
|Штутгарт
|25
|37
|9
|Боруссия М
|25
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|35
|11
|Аугсбург
|25
|35
|12
|Вердер
|25
|33
|13
|Хоффенхайм
|25
|26
|14
|Унион
|25
|26
|15
|Санкт-Паули
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16