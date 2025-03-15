Миллуолл - Сток Сити 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 14:30
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
15 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Сток Сити, которое состоится 15 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
|Стивен Шумахер
|Марк Робинс
История личных встреч
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|25.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 0
|19.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|2 : 1
|05.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 2
|12.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 0
|12.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 2
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|0 : 1
|12.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|3 : 2
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|0 : 0
|25.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|37
|79
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|37
|77
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|37
|75
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|37
|69
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|37
|56
| 6
Плей-офф
|Ковентри Сити
|37
|56
|7
|Бристоль Сити
|37
|54
|8
|Мидлсбро
|37
|53
|9
|Блэкберн Роверс
|37
|52
|10
|Уотфорд
|37
|52
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|37
|51
|12
|Норвич Сити
|37
|49
|13
|Миллуолл
|37
|48
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|37
|44
|15
|Престон Норт Энд
|37
|44
|16
|Суонси Сити
|37
|44
|17
|Портсмут
|37
|42
|18
|Халл Сити
|37
|40
|19
|Сток Сити
|37
|39
|20
|Оксфорд Юнайтед
|37
|39
|21
|Кардифф Сити
|37
|36
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|37
|35
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|34
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|37
|33