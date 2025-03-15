02:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 марта
Свернуть список

Миллуолл - Сток Сити 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 14:30
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
15 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Миллуолл
Сток Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Сток Сити, которое состоится 15 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Сток Сити1 : 1Миллуолл
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Сток Сити0 : 0Миллуолл
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Миллуолл1 : 0Сток Сити
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сток Сити0 : 1Миллуолл
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Миллуолл2 : 0Сток Сити
19.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Сток Сити2 : 0Миллуолл
23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Миллуолл2 : 1Сток Сити
05.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сток Сити1 : 2Миллуолл
12.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Миллуолл0 : 0Сток Сити
11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Сток Сити0 : 0Миллуолл
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 0Миллуолл
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 2Миллуолл
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Миллуолл0 : 2
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 1Миллуолл
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 0 : 1Миллуолл
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Сток Сити1 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 3 : 2Сток Сити
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Сток Сити0 : 0
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Сток Сити1 : 3
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 4 : 2Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close