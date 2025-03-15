Анже - Монако 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 20:00
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
15 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монако, которое состоится 15 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Монако
Монако
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|36
|нп
|Брил Эмболо
|18
|нп
|Такуми Минамино
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|25.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 5
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|28.02.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Лиги 1: «Анже» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|25
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|25
|31
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Анже
|25
|27
|14
|Нант
|25
|24
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15