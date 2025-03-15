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Анже - Монако 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 20:00
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
15 Марта 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анже
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монако, которое состоится 15 Марта 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Монако
Монако
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
21 Франция зщ Жордан Лефор
24 Франция пз Эмманюэль Бьюмла
26 Франция пз Флоран Анен
14 Марокко пз Яссин Белькдим
93 Алжир пз Харис Белькебла
10 Алжир пз Химад Абделли
28 Алжир пз Фарид Эль-Мелали
18 Габон нп Джим Аллевина
19 Франция нп Эстебан Леполь
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
36 Швейцария нп Брил Эмболо
18 Япония нп Такуми Минамино
14 Дания нп Мика Биерет
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
01.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Монако0 : 1Анже
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Анже1 : 2Монако
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Монако2 : 0Анже
01.05.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Монако2 : 0Анже
01.12.2021 Франция - Лига 1 16-й тур Анже1 : 3Монако
25.04.2021 Франция - Лига 1 34-й тур Анже0 : 1Монако
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монако3 : 0Анже
04.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Монако1 : 0Анже
14.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Анже0 : 0Монако
02.03.2019 Франция - Лига 1 27-й тур Анже2 : 2Монако
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 2 : 0Анже
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Анже0 : 4
25.02.2025 Кубок Франции 1/4 финала Анже1 : 1 3 : 5
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 3Анже
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 1Анже
07.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 1 : 1Монако
28.02.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Монако3 : 0
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 2 : 1Монако
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 3Монако
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Монако7 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Лиги 1: «Анже» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2546
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2531
12 Ренн2529
13 Анже2527
14 Нант2524
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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