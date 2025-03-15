Милан - Комо 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 19:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
15 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Комо, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Комо
Комо
|16
|вр
|Мик Меньян
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|79
|нп
|Жоау Феликс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|30
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|41
|зщ
|Алекс Валле
|80
|пз
|Максанс Какере
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|38
|нп
|Ассане Диао
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|28
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|28
|14