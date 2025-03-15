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Милан - Комо 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 19:00
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
15 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Милан
Комо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Комо, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Комо
Комо
16 Франция вр Мик Меньян
32 Англия зщ Кайл Уокер
46 Италия зщ Маттео Габбиа
28 Германия зщ Малик Тшау
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
79 Португалия нп Жоау Феликс
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
30 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
41 Испания зщ Алекс Валле
80 Франция пз Максанс Какере
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
38 Испания нп Ассане Диао
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Комо1 : 2Милан
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 3Милан
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Милан1 : 2
27.02.2025 Италия — Серия А 9-й тур 2 : 1Милан
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 2 : 1Милан
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Милан1 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Комо1 : 1
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1Комо
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Комо2 : 1
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 2Комо
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Комо1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2840
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2826
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2814

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